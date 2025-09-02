El City vende a Ederson al Fenerbahçe por 14 millones

Londres – El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Ederson por 14 millones de euros.

El arquero brasileño, que no ha participado en las tres primeras jornadas de Premier League a la espera de resolver su futuro, se marcha al fútbol turco tras ocho exitosos años en Mánchester en los que lo ha ganado todo.

En el palmarés de Ederson aparecen seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, ha ganado en tres ocasiones el Guante de Oro de la Premier League.

«Es uno de los porteros más exitosos de nuestra historia con 18 títulos conquistados», dijo el City en el comunicado de salida del brasileño.

La venta de Ederson permite al City desbloquear la operación Gianluigi Donnarumma, que llegará a Mánchester procedente del Paris Saint Germain por unos 30 millones de euros. El acuerdo con el portero italiano será oficial en las próximas horas. EFE