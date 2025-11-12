El circulante durante el periodo navideño será de unos L. 1,900 millones diarios

Tegucigalpa – La exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión (CNI), Jacqueline Foglia prevé que pese a la efervescencia política, los comercios seguirán operando en el marco de las actividades de las elecciones, pues la época coincide con festividades como graduaciones y la Navidad. Y estimó que este año el circulante diario en las actividades dicembrinas será de unos mil 900 millones de lempiras.

Hay personas que sí prevén y dedican parte de sus ingresos a ahorro ante cualquier eventualidad, pero que “la mayoría de las pulperías y supermercados también viven al día, entonces no creo que vayan a cerrar operaciones (el día de las elecciones)”, indicó.

Además considera que todo el comercio de primera necesidad se mantendrá abierto, pese a la situación política, las personas celebrarán los triunfos académicos de sus familiares, igual que la Navidad.

No obstante, dijo que quienes sí deben estar alertas son los gerentes de seguridad de todas las empresas, especialmente las que quedan frente a las avenidas principales, deben tener sus planes de contingencia.

Foglia estimó que el circulante durante el periodo navideño será de unos mil 900 millones de lempiras diarios, aunque observó que esta cifra puede variar, considerando que el 2025 es un año atípico, por el aumento de los ingresos entre los hondureños, tanto por las ventas de café como de las remesas.

Para las fiestas de 2023, se estimó que el circulante rondaría los 16 mil millones de lempiras, mientras que para 2022 fue de alrededor de 14 mil millones de lempiras. “Hay mucho circulante y ese es uno de los aspecto que hay que considerar, que probablemente el circulante diario es mayor que en noviembre y diciembre”, previó. VC