El cineasta Michel Franco carga contra Trump: «Necesita beneficiarse de generar miedo»

Madrid – Cuando el cineasta mexicano Michel Franco rodó en 2023 ‘Dreams’, las redadas migratorias que su nuevo filme refleja no formaban parte de la actualidad internacional. Ahora, en pleno mandato de Donald Trump, esa ofensiva ha ganado peso, pero exacerba solo una realidad que a su juicio siempre ha existido.

«Un político como Trump necesita beneficiarse de generar miedo y es muy triste, es muy injusto, pero yo escribí la película hace años. La tenía en mente desde hace muchos años porque esa siempre ha sido la realidad, si bien ahora el discurso es más frontal», dice a EFE sobre el líder republicano estadounidense.

Franco (Ciudad de México, 1979) se encuentra en Madrid para presentar esa cinta que compitió en la Berlinale de 2025, que se estrenará el 19 de junio en España y que junta en la gran pantalla a la oscarizada Jessica Chastain con el bailarín Isaac Hernández, que debuta como protagonista.

La relación entre una acaudalada filántropa con un bailarín mexicano que ha cruzado de forma irregular a Estados Unidos para apostar por ese amor condenado al fracaso retrata tanto el complejo juego de poder entre ambos como, en términos más generales, el que une a México con Estados Unidos.

El escenario que el director muestra en ‘Dreams’, según relata, «se queda corto comparado con lo que sucede ahora». En EEUU, añade, hay una doble moral con los mexicanos, los migrantes de Centroamérica y de todo el mundo que van allí a trabajar.

«Les permiten y los utilizan, pero cuando hay que ser justos con ellos operan como si no les deben nada», recalca el autor de cintas como ‘Después de Lucía’ (2012), ‘Las hijas de abril’ (2017) o ‘Memory’ (2023), esta última igualmente con Chastain.

El sueño americano que empuja al personaje de su último filme a jugarse su integridad física cruzando ilegalmente la frontera mantiene su atractivo pese a la realidad presente en territorio estadounidense.

«Lo que pasa es que la gente huye de realidades peores. O sea, si bien la idea del sueño americano tal vez suena anacrónica, la realidad es que, por ejemplo, en México la gente huye de la pobreza, de la miseria y del narcotráfico», sostiene el cineasta.

Para Franco, «todo cine es político», «todos nuestros actos son políticos», «pero las películas no deben ser tan sencillas como para poder ser utilizadas como propaganda o tener una intención política muy clara y obvia».

«Muchas son así, pero esas envejecen muy mal y no llegan a tener profundidad cinematográfica o un impacto real. Yo creo que el cine va a mucha más profundidad», señala.

Él dice no haberse autocensurado nunca y espera no tener que hacerlo. Sus filmes han pasado por festivales como el de Cannes, el de Berlín, el de Venecia o el de San Sebastián, que han dado igualmente espacio a obras de otros grandes del séptimo arte mexicano, como Alejandro González Iñárritu o Guillermo del Toro.

«México es un país de grandes contrastes, con una riqueza cultural e histórica innegables, y también con una desigualdad social y con la violencia que eso genera de manera enorme. La gran frontera con EEUU y el tamaño de nuestra economía, toda esa mezcla de cosas que funcionan y que no son el vehículo para que muchas películas, unas que buscan ser comerciales y otras que buscan ser interesantes, generen que haya tantas voces tan interesantes», concluye sobre la fuerza cinematográfica de su país. EFE