El CIADI recibe con buenos ojos la reincorporación de Honduras

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, indicó este domingo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), recibe con buenos ojos la reincorporación de Honduras a ese centro de arbitraje.

Lagos compartió que la secretaria general del CIADI, Martina Polasek, dio respuesta oficial a la solicitud enviada por el presidente Nasry Asfura Zablah, el primer día de su gobierno.

“Nosotros estamos súper contentos, esas son victorias tempranas dentro de una administración que está enfocada en atraer la inversión extranjera directa”, dijo al destacar que el CIADI sirve para tener reglas claras para los inversionistas.

En el acuso de recibo, Polasek detalla que el proceso de reincorporación es simple y que incluye la firma del Convenio del CIADI y el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio.

Lagos indicó que el proceso requerirá uno o dos meses.

“Tomamos debida nota de sus instrucciones respecto de la coordinación del proceso y nos complacerá brindarles la asistencia requerida para agendar la firma del Convenio del CIADI”, cita la nota que finaliza indicando que “estaremos encantados en darle la bienvenida a la República de Honduras como Estado Miembro del CIADI. VC