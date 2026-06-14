El choque de dos helicópteros en Río de Janeiro deja seis personas muertas

São Paulo – La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 hora GMT) y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto de ambas aeronaves en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aclaró que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para remover los restos de las aeronaves y los automóviles afectados.

Así mismo, Cavaliere detalló que en uno de los helicópteros viajaba el piloto junto a cuatro personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, sin aclarar el país, mientras que en la otra viajaba solo el piloto.

Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con «mucha experiencia» y se desempeñaban como instructores de aviación.

Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña. EFE