El Chelsea sigue aligerando la plantilla y vende a Dewsbury-Hall al Everton

Londres – El Chelsea sigue con su proceso de aligerar la plantilla, que cuenta con 41 jugadores, y este jueves ha hecho oficial la venta del centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall, de 26 años, al Everton, con el que ha firmado hasta junio de 2030.

«El Everton es uno de los clubes más grandes del país, y creo que el equipo va a tener un futuro brillante. Al final fue una decisión fácil venir aquí y jugar para este club», declaró el jugador en declaraciones difundidas por su nuevo club.

Dewsbury-Hall llegó al Chelsea en el verano de 2024 y, desde entonces, se ha proclamado campeón de la Liga Conferencia y del Mundial de Clubes.

Esta misma semana, el club londinense eliminó a nueve jugadores de la página web oficial de la plantilla del primer equipo, entre ellos a Raheem Sterling, que la pasada temporada jugó cedido en el Arsenal, Ben Chilwell y Renato Veiga, fichado en el mercado de verano del año pasado.

Axel Disasi, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja y David Datro Fofana son los otros futbolistas que también están en la rampa de salida al no haber sido incluidos en la plantilla. EFE