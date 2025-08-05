El Chelsea ficha al joven brasileño de 18 años Estêvão Willian

Redacción deportes – El Chelsea FC, flamante campeón del mundo, anunció este martes la contratación del delantero brasileño Estêvão Willian, quien llega procedente del Palmeiras tras cumplir los 18 años de edad, condición necesaria para formalizar su traspaso a la Premier League.

El fichaje del joven futbolista, que debutó con la selección absoluta de Brasil en septiembre de 2024, se realizó hace 14 meses cuando este todavía tenía 17 años. Sin embargo, y dado que no podía incorporarse oficialmente hasta cumplir la mayoría de edad, tuvo que quedarse un año más en el Palmeiras para poder hacer su sueño realidad.

«Fue un sueño para mí y mi familia (jugar en un gran club europeo) y ahora puedo hacerlo realidad. Los planes y el proyecto del club son lo que nos interesa a mí y a mi familia, y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar «, dijo Estêvão en su primera entrevista a los ‘blues’, mientras reconoció su admiración por el extremo belga Eden Hazard.

Actualmente, Estêvão es una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Con solo ocho años, su talento llamó la atención del Cruzeiro; a sus 14 años fue llamado por el Palmeiras, y con solo 16 años debutó con el equipo principal, con quien disputó un total de 83 partidos, anotando 27 dianas y asistiendo en 15 ocasiones.

De hecho, uno de esos tantos lo anotó en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente al Chelsea (1-2), aunque fue insuficiente para avanzar con los de Sao Paulo a semifinales.

«Es un placer estar aquí donde tantos brasileños hicieron historia. Espero seguir el ejemplo de quienes escribieron una hermosa historia aquí en el Chelsea», afirmó el extremo, mientras recordó su última conversación con su compatriota Thiago Silva en el último partido de 2024.

«Tras fichar por el Chelsea jugué contra Thiago Silva (actual defensa del Fluminense). Vino a hablar conmigo y me dijo que me encantaría el club, que tiene una estructura increíble y es un club increíble. Y ahora que estoy aquí puedo verlo», señaló. EFE