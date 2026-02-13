El checo Jilek, campeón olímpico en 10,000 metros de patinaje de velocidad

Roma – El checo Metodej Jilek se proclamó este viernes campeón olímpico de la larga distancia del patinaje de velocidad, los 10,000 metros en los que superó al polaco Vladimir Semirunniy y al neerlandés Jorrit Bergsma, mito de esta prueba y bronce a sus 40 años.

Jilek, de 19 años, que estuvo muy cerca de doblar a su par, el canadiense Ted-Jan Bloemen, cubrió los 10 kilómetros en el hielo milanés en 12 minutos, 33 segundos y 43 centésimas, en lo que es su primera participación olímpica, plata también en los 5.000 metros en estos Juegos de Milán Cortina 2026 para confirmarse como el nuevo candidato a dominar la larga distancia del hielo.

Superó el checo en la prueba el crono de Semirunniy (12.39:08) y el tiempo de un Bergsma histórico, referente de esta prueba y ahora cuatro veces medallista olímpico, con un oro en Sochi, una plata en Pyeongchang y dos bronces, uno en Sochi (5,000 metros) y este de Milán Cortina.

Fuera de las medallas se quedó el italiano Davide Ghiotto, que ostenta el récord del mundo en la categoría con un tiempo de 12:25.69 que marcó en 2025 en Calgary (Canadá).

También si metal se quedó el noruego Sander Eitrem, campeón y récord olímpico en los 5.000 metros hace apenas cinco días.

La imagen más triste de la prueba la dejó el danés Viktor Hald Thorup, que entró a última hora para cubrir la baja del estadounidense Casey Dawson (prefirió centrarse en persecución por equipos y el 1,500), pues tuvo que retirarse antes de cumplir 9 minutos por molestias en su pierna izquierda. EFE