‘El Chapo’, García Ábrego o Hernández, entre las mayores penas por narcotráfico en EEUU

Redacción central – La reciente liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en EEUU una pena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico, ha devuelto el interés a los presos que cumplen largas sentencias en ese país por delitos de drogas, algunos de ellos muy mediáticos como el mexicano ‘El Chapo’ Guzmán.

A continuación, algunas de las mayores sentencias por narcotráfico en Estados Unidos:

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

El narcotraficante más conocido de México, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo’, fue extraditado en 2017 a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua en 2019 más 30 años adicionales por narcotráfico y lavado de dinero. Fue líder del Cártel de Sinaloa y su caso es considerado el mayor juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos.

Juan García Ábrego

Jefe del Cártel del Golfo, fue arrestado en Estados Unidos en 1996 por múltiples cargos: tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiración, operar una organización criminal. Le condenaron a 11 sentencias de cadena perpetua consecutivas.

Craig Petties

Era el cabecilla de una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del estado de Tennessee, Estados Unidos. Fue condenado a nueve cadenas perpetuas en 2013.

Albert Ross, ‘Big’

Conocido por el apodo ‘Big’, y relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación, fue condenado en 2024 a dos cadenas perpetuas por dirigir una organización de narcotráfico que introdujo unos 2.000 kilos de cocaína desde México hacia Estados Unidos.

Alfredo Beltrán Leyva, ‘El Mochomo’

Era uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, uno de los más conocidos de México. Fue extraditado por México a Estados Unidos en 2014 y condenado a una pena de prisión perpetua.

Juan Ramón Matta

Extraditado a Estados Unidos en 1988, fue condenado a cadena perpetua. Falleció en una cárcel de California (EE.UU.) el pasado 30 de octubre tras 37 años preso.

Carlos Lehder

En 1987, fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 135 años. Su condena se redujo a 55 años después de colaborar y testificar contra el exjefe militar y líder de facto de Panamá Manuel Antonio Noriega.

Ricardo Delgado II

Condenado a 60 años en noviembre de 2024 por varios delitos de narcotráfico, estaba involucrado en la importación a gran escala de cocaína y fentanilo desde México a Estados Unidos.

Diego Montoya Sánchez, ‘Don Diego’

Fue uno de los máximos líderes del cártel del Norte del Valle, en Colombia. Fue capturado en 2007 y extraditado en 2008 a Estados Unidos. Fue condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, asesinato y chantaje.

Juan Orlando Hernández

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue sentenciado en 2024 a 45 años de cárcel en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico.

En el juicio en Nueva York, a Hernández también lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país. Fue liberado este pasado lunes tras lograr el indulto del presidente Donald Trump.

Antonio Bascaro

El expiloto de la fallida invasión a Bahía Cochinos y exiliado cubano Antonio Bascaro es considerado el preso que más tiempo ha pasado en la cárcel de Estados Unidos por narcotráfico.

Fue puesto en libertad en 2019 tras haber cumplido una condena de 39 años, 3 meses y 9 días por un delito no violento de tráfico de marihuana.

Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’

Este estadounidense de origen mexicano fue capo del Cártel de Sinaloa y considerado uno de los narcotraficantes más sanguinarios. Fue detenido en 2010 y en 2018 recibió una sentencia de 24 años de prisión por cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. JS