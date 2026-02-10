El Cervantes recibe el legado del historiador Rafael Altamira, exiliado en México

Madrid – La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibió este martes un retrato, fotografías familiares y documentos personales de Rafael Altamira, jurista, historiador y pedagogo, impulsor de la Institución Libre de Enseñanza, quien murió en el exilio en México.

El legado, que incluye un retrato de Altamira hecho en lápiz y acuarela del año 1969, junto a fotografías familiares y documentos personales, ha sido depositado en la caja 1456 de la institución en un acto de homenaje en el que participó el director del Cervantes, Luis García Montero, y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del historiador.

El homenajeado (Alicante, 1866–Ciudad de México, 1951) es uno de los primeros historiadores que impulsaron la historiografía en España y también es reconocido como defensor de la paz y del diálogo entre naciones (fue nominado al Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones).

Asimismo, impulsó y apoyó a la Institución Libre de Enseñanza, un centro de conocimiento donde pasaron importantes intelectuales, literatos, pintores y científicos durante su medio siglo de vida, hasta que fue cerrado por la dictadura franquista.

Altamira recibió toda su herencia, aplicándola posteriormente en la modernización de la educación desde cargos públicos y puestos en distintas universidades, destacó el Instituto Cervantes.

Su director celebró el reconocimiento a una figura «fundamental en la reflexión sobre lo que significaba la colaboración y el diálogo entre España y los países hispanoamericanos», puesto que hizo viajes al continente realizando conferencias en universidades y luego tuvo que exiliarse a Ciudad de México al estallar la guerra civil española (1936-1939) .

«En unos momentos históricos difíciles consiguió destacar un valor fundamental: que más allá de los intereses en torno al idioma español y la historia española y latinoamericana hay un espacio de comunidad y convivencia que es lo que nos da valor en el panorama internacional», resaltó García Montero.

El legado se ha completado con una primera edición de un ejemplar de su libro ‘Reposo’ publicada en 1903; una fotografía fechada en 1909 en la que aparecen la esposa de Rafael Altamira, Pilar Redondo, y sus tres hijos, y un ejemplar del libro ‘Rafael Altamira y Cervantes’, recientemente publicado en la Colección Mina de pasatiempos del Instituto Cervantes. JS