El centrocampista Arriaga, primer hondureño en jugar con el Levante

Valencia.- El centrocampista Kervin Arriaga debutó en LaLiga el pasado domingo, en el empate a dos ante el Real Betis en el Ciutat de València, y se convirtió en el primer hondureño en vestir la camiseta del Levante.

Arriaga, que llegó al Levante el pasado mes de julio procedente del Partizán de Belgrado, saltó al terreno de juego en el minuto 85 de partido en sustitución del capitán del equipo, Pablo Martínez.

El hondureño, de 27 años, no pudo debutar hasta la cuarta jornada del campeonato en Primera División porque se estaba recuperando de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 6 de agosto.

Arriaga, además, se incorporó a la pretemporada del Levante el 21 de julio, algo más de dos semanas más tarde que el resto de compañeros, porque había participado con Honduras en la Copa Oro.

Tras haber pasado por el Real Zaragoza, en Segunda, la MLS de Estados Unidos o la máxima categoría en Serbia, sus minutos ante el Real Betis significaron también el estreno del hondureño en Primera División. EFE