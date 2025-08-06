El Centro Gary Nader anuncia la muestra ‘De Picasso a Botero’ para el Art Basel Miami 2025

Miami – El Centro de Arte Gary Nader anunció este martes que presentará el próximo 5 de diciembre la exposición titulada ‘De Picasso a Botero’, en el marco la vigésimo tercera edición de Art Basel Miami.

La muestra, que estará abierta hasta el 28 de marzo de 2026, busca explorar el diálogo visual entre dos figuras emblemáticas del arte moderno y contemporáneo, el español Pablo Picasso y el colombiano Fernando Botero, indica un comunicado del centro.

«El arte no se trata de representar la realidad, sino de reinventarla desde una visión única. Tanto Picasso como Botero entendieron eso con una audacia feroz», afirma Gary Nader, fundador del centro ubicado en Miami (Florida).

La curaduría de la exposición, que corre a cargo del mismo Nader -considerado el mayor coleccionista privado de obras de Fernando Botero a nivel mundial-, refleja el profundo conocimiento de ambos artistas por parte del galerista, así como su interés en «ofrecer una lectura audaz y personal que celebra el genio, la rebeldía y la potencia estética de estos creadores universales», según menciona la nota.

La muestra destaca cómo ambos artistas, desde distintas épocas y estilos, compartieron una vocación por romper moldes y desafiar los cánones tradicionales del arte, al utilizar sus obras para expresar una visión personal y revolucionaria.

Más allá de los estilos, las épocas o las geografías, esta exposición pone en foco lo que ambos maestros comparten en esencia: «una vocación por desobedecer», aseguran los organizadores.

El evento, que todavía no tiene agenda ni detalles, reunirá obras emblemáticas y series poco vistas de ambos artistas, distribuidas en secciones temáticas que abordarán naturalezas muertas, desnudos desproporcionados y representaciones de tauromaquia y circo.

«El objetivo de la muestra es evidenciar cómo la deformación en sus estilos -explosiva en Picasso y contenida en Botero- se convierte en un manifiesto visual con una poderosa herramienta de libertad, ironía y sensualidad», detalla el centro.

Uno los momentos destacados de la exposición será el estreno mundial de una obra inédita de Pablo Picasso, que será presentada por primera vez al público, según indicaron los organizadores.

Con motivo de esta exposición, el centro continúa adquiriendo activamente obras significativas de ambos maestros para incluirlas en la exposición o en su colección. EFE