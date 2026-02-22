El censo para las elecciones del FC Barcelona será de 114,504 socios

Barcelona – La junta electoral del FC Barcelona ha anunciado este domingo la aprobación definitiva del censo para los comicios del próximo 15 de marzo, en los que 114.504 socios cumplen con los requisitos necesarios para votar.

De acuerdo con los estatutos del club, entre el 15 y el 19 de febrero, la oficina del síndico expuso y puso a disposición de los socios el censo provisional para que pudieran realizar las comprobaciones pertinentes.

Una vez terminado este proceso, el síndico de los socios trasladó a la junta electoral las observaciones recibidas para aprobar el censo definitivo.

Se recibieron 16.911 consultas (en 2021 fueron 13.521), que han originado 50 correcciones de datos, sin ninguna petición de inclusión o exclusión del censo electoral provisional aprobado el 13 de febrero.

En las elecciones del 15 de marzo habrá cinco puntos de votación presencial en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra. Los socios no podrán votar de forma telemática, pero sí hacerlo en cualquiera de estas demarcaciones independientemente de su lugar de residencia. JS