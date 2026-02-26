El Celta disfruta, el Bolonia cumple y susto del Nottingham Forest

Madrid – El Celta disfrutó de su pase a los octavos de final con un gran partido frente al PAOK, derrotado 1-0 con un tanto de Willot Swedberg, y se unió a lista de equipos de las grandes ligas clasificados sin sorpresas: el Bolonia y el Nottingham Forest, que eliminaron al Brann y al Fenerbahçe, respectivamente.

Ninguno de los clubes llamados a llegar lejos en la competición fallaron en los dieciseisavos de final. El Lille y el Sttutgart, de la Ligue 1 y de la Bundesliga, hicieron su trabajo en la primera tanda. Después, el Celta de LaLiga, el Bolonia de la Serie A, y el Nottingham Forest de la Premier League, siguieron el camino de la lógica. Ferencvaros, Panathinaikos y Genk, también estarán en la siguiente fase.

Swedberg confirma la superioridad del Celta

La conexión entre Sergio Carreira, Borja Iglesias y Swedberg acabó con las opciones del PAOK, derrotado 1-2 en el choque de ida y 1-0 en Balaídos con un tanto del atacante sueco que confirmó la superioridad del equipo dirigido por Claudio Giráldez.

El Celta firmó noventa minutos más que serios y pasó por encima del PAOK, que apenas llegó un par de veces a la portería defendida por Andrei Radu. Se llevó el merecido premio de la victoria con una aparición en el minuto 63 de Carreira por el costado izquierdo y una cesión del lateral zurdo a Borja Iglesias, que de espuela alargó la jugada con un pase hacia Swedberg. El delantero celeste no falló, marcó, el Celta ganó, Balaídos sonrío y Panathinaikos o Nottingham Forest será su rival en los octavos de final.

Joao Mario sentencia al Brann

El Bolonia cumplió con la lógica y después de ganar 0-1 al Brann en el choque de ida, sumó una nueva victoria en la vuelta por el mismo resultado, 1-0, gracias a un tanto de Joao Mario con el que el conjunto italiano aprovechó la inferioridad numérica del cuadro noruego por la expulsión de Jacob Sorensen al filo del descanso.

A bote pronto, desde dentro del área, y con un derechazo certero en los primeros minutos de la segunda parte, Joao Mario selló la clasificación para los octavos de final del Bolonia, que disfrutó de un duelo plácido antes de enfrentarse en la siguiente ronda al Roma o al Friburgo, dos rivales que calibrarán la realidad continental del equipo dirigido por Vincenzo Italiano.

El Fenerbahçe asusta al Nottingham Forest

Sin nada que perder tras caer derrotado 0-3 en Turquía, el Fenerbahçe se desmelenó en el City Ground y rozó la sorpresa ante el Nottingham Forest, derrotado 1-2 entre la incertidumbre que generaron los hombres dirigidos por Domenico Tedesco.

Con Marco Asensio de inicio en el banquillo, el Fenerbahçe se colocó 0-2 en el marcador con un doblete de Keren Akturkoglu. El segundo tanto, en el minuto 48, silenció al público del estadio del Forest, que no respiró aliviado hasta que apareció Callum Hudson-Odoi en el 68 para marcar un buen gol: zurdazo preciso desde la esquina del área y fin del problema. El Nottingham rozó la tragedia y respiró pese a la derrota.

El Dinamo Zagreb se queda sin recompensa

El Dinamo de Zagreb, superior al Genk, consiguió igualar una eliminatoria prácticamente perdida en la ida (1-3) y sucumbió en la prórroga con los tantos de Junya Ito y de Daan Heymans que impulsaron al cuadro belga hacia los octavos de final de la Liga Europa.

El cuadro croata, con un doblete de Luka Stojkovic y con un tanto de Monsef Bakrar, ganó 1-3 en los 90 minutos. El Genk despertó justo a tiempo, antes de los penaltis, para desnivelar la eliminatoria con tres acciones clave: la aparición de Ito, una acción desafortunada de Stojkovic, expulsado por dar un manotazo a Matte Smets, y la sentencia de Heymans, que terminó de cerrar la puerta de la clasificación a un equipo que acarició la proeza de firmar una remontada que parecía imposible. EFE