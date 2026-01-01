El Catarino Rivas reporta el ingreso de siete pacientes quemados con pólvora

San Pedro Sula – El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, norte de Honduras, reporta el ingreso de al menos siete personas afectadas por manipular pólvora durante la celebración de nochevieja.

– Ya suman más de 23 ingresos de pacientes por manipular pólvora.

Entre los ingresos al nosocomio sampedrano se encuentra un menor de seis años que perdió varios de sus dedos.

La doctora Scarleth Mejía detalló que de los siete pacientes cuatro de ellos son adultos y tres pediátricos.

La mayoría de las atenciones se relacionan con quemaduras en la mano como la del niño de seis años que perdió algunos dedos por la explosión de un mortero.

Un paciente de 64 años, procedente de Santa Bárbara, perdió la mano izquierda por la detonación de un mortero de alto alcance. Él está siendo intervenido por el equipo de ortopedia. JS