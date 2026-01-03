El Caricom monitorea la situación en el Caribe tras la operación de EEUU contra Venezuela

San Juan.- La Comunidad del Caribe (Caricom) informó este sábado que mantuvo una reunión tras la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, y agregó que monitorea la situación ante la preocupación de países vecinos.

«La conferencia de los jefes de Gobierno del Caricom se reunieron bien temprano este 3 de enero luego de los reportes de acción militar en Venezuela», afirmó el Caricom en un comunicado de prensa.

Ante ello, el organismo indicó que «monitorea activamente la situación, la cual es de gran preocupación para la región y con posibles implicaciones a países vecinos».

«El Caricom estará al tanto de los habitantes de la zona tan pronto reciba informaciones al respecto», añadió.

Trump informó este sábado de que Estados Unidos llevó a cabo un ataque «gran escala contra Venezuela» y que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, Cilia Flores, capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana (15:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros «Chinook» y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

El pasado 31 de diciembre, el nuevo presidente de turno de la Caricom, Terrance Drew, instó a los miembros de la organización a «hablar con una sola voz y actuar con madurez estratégica» ante las actuales tensiones geopolíticas en el Caribe.

«Los recientes acontecimientos internacionales, incluidas las tensiones geopolíticas en nuestra región y las decisiones de política exterior que afectan a los caribeños, nos recuerdan una verdad fundamental: nadie vendrá a salvarnos. Debemos salvarnos nosotros mismos», aseveró en un comunicado.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE/ir