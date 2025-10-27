El capitán de Honduras, Anthony “Choco” Lozano se pierde el resto de la eliminación por lesión

Tegucigalpa– El capitán de la Selección de Honduras, el delantero Anthony “Choco” Lozano se perderá el resto de la eliminatoria tras sufrir una lesión, confirmó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

A través de las redes sociales de la FFH se informó que Lozano afrontará una cirugía tras la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Desde la Federación le enviaron todo el apoyo para una recuperación pronta y completa.

“Sabemos de tu resiliencia y confiamos que regresarás pronto y más fuerte, Fuerza Capitán”.

El delantero hondureño quien milita en el Santos de México estará varios meses fuera de la cancha para recuperarse de la lesión. IR