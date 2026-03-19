El cantante Diego Torres vuelve a México con nuevo álbum y guiños al regional mexicano

Ciudad de México.- El cantante argentino Diego Torres anunció este jueves su regreso a México con tres conciertos, como parte de su gira ‘Mi Norte & Mi Sur Tour’ con la que promete un recorrido por distintas etapas de su carrera y presentará su nuevo álbum, que incorpora sonidos del regional mexicano.

Las presentaciones se realizarán el 21 de mayo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el 20 de mayo en Monterrey (norte), y el 22 de mayo en Guadalajara (oeste).

En conferencia de prensa en el Teatro Metropólitan, el artista adelantó que el espectáculo -de alrededor de dos horas de duración- buscará «generar complicidad» con el público a través de un repertorio que incluirá tanto sus temas clásicos como las canciones de su nuevo álbum ‘Mi Norte & Mi Sur’.

Al mismo tiempo, señaló que el show refleja la diversidad sonora del nuevo disco, que describió como «una casa con distintos espacios» para explorar géneros y emociones.

«El horizonte siempre ha sido amplio”, afirmó el cantante, quien a lo largo de su carrera ha incorporado elementos de reggae, funk y otros estilos.

En esta nueva etapa, Torres se acerca a sonidos como el regional mexicano con el sencillo ‘Mi Norte & Mi Sur’, en colaboración con el cantante Edén Muñoz, en el que hace guiños a ese género al incorporar algunos de sus elementos, explicó.

«Me gusta sentirme libre, seguir colaborando y encontrar nuevos sonidos», agregó, al asegurar que atraviesa un «buen momento creativo».

No obstante, el cantante descartó acercarse al reguetón, al considerar que hay canciones que incluso «desvalorizan a la mujer».

«Yo creo que uno no debería irse adónde no corresponde solo para vender más», opinó, al tiempo que consideró un «contrasentido» que estemos en un tiempo en el que se está «revalorizando» a la mujer, mientras hay canciones que la «denigran».

Más allá de la música, Torres también reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA), la cual consideró como un fenómeno «que ya no se puede parar», que «ya está cambiando el mundo y va a afectar el trabajo de mucha gente».

«La tecnología avanzó tanto que da la sensación de que nos va a devorar», expresó.

En ese sentido, el cantante destacó «el poder mágico de las canciones para cambiar el ánimo de la gente» y señaló que busca transmitir un mensaje positivo a través de su música, algo que, compartió, ha encontrado en artistas como Bob Marley.

Finalmente, el intérprete resaltó la vigencia de temas como ‘Color Esperanza’ en un contexto global marcado por conflictos y deshumanización, y reiteró su interés por conectar con el público a través de mensajes positivos.

«A pesar de este mundo que nos tocó vivir, quiero seguir generando buena energía a través de mis canciones», afirmó.

‘Mi Norte & Mi Sur’ incluye 11 canciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros, como Estopa, Miranda! y Manuel Carrasco, en las canciones ‘La Última Noche’, ‘Trepando Paredes’ y ‘Vas a Quedarte’, respectivamente. EFE/ir