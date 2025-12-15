spot_img
Política

El candidato debe seguir nuestra línea política”, Libre quiere dictadura: Maribel Espinoza

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – “Nuestro candidato debe seguir nuestra línea política”, señaló hoy la diputada liberal Maribel Espinoza. Asimismo, dijo que el oficialista partido Libre quiere dictadura.

A través de sus redes sociales la parlamentaria hizo una serie de reflexiones que dirigió a personas de su partido, del oficialismo y del conservador Partido Nacional de Honduras.

A continuación Proceso Digital reproduce lo escrito por Espinoza:

El LIBERALISMO no se se trata de componendas Políticas oportunistas o corruptas, se trata de valores y principios democráticos basado en nuestra fundamental ideología; se trata del respeto de las libertades individuales del HOMBRE y la MUJER en un mundo digital que puede ser el mayor reto de la humanidad. Eso es lo que espero profesen  @SalvaPresidente, @IroshkaElvir  a quienes he apoyado porque no son narcos o corruptos.

Sigo soñando con determinación por Honduras, por los valores y principios  democráticos del LIBERALISMO  SOCIAL que es  el que establecen la esencia del liberalismo como  la mayor expresión de LIBERTAD  HUMANA con responsabilidad; sigo soñando por el cambio social y económico en  Honduras,   y por ello,  le digo a la cúpula de LIBRE, Uds representan la némesis o lo opuesto, lo contrario LIBERALISMO al igual que el PNH; aquello de lo que realmente SOMOS LOS LIBERALES y por ello Uds fracasaron;  porque Ustedes  siguen buscando destruir el LIBERALISMO SOCIAL  y la DETERMINACION DE HOMBRE PARA DESARROLLARSE   ASÍ MISMO, de CRECER ; Uds persiguen  instalar una dictadura  del fracasado  socialismo del siglo XX y así  conservar el apoyo de otros países de Izquierda equivocada o la crueldad sin solidaridad humana.

Al conservador PNH le digo:

Para restaurar la democracia y convivencia democrática, se requieren consensos entre las fuerzas  políticas  democráticas en pugna ideológica, en un ambiente  de altura, respeto y madurez;  lo importante es la NACIÓN y no la corrupción despiadada, no con más de lo mismo. @libre @riximoncada @manuelzelsaya  @ffuerzas  @PNH_oficial

Nosotros,  los liberales somos el cambio verdadero,   por esencia,  del futuro de la naciones, por ende, protegemos  las libertades individuales del hombre y mujer como una expresión fundamental de superación personal.

Nuestro candidato debe seguir nuestra línea política. Cualquier otra cosa, es contraria a nuestros principios y valores. @SalvaPresidente @IroshkaElvir

 No se trata de individuos, o sus intereses personales, se trata de poderosos movimientos de ideas y movimientos  sociales que buscan justicia, NO se ptrata de caprichos o conveniencias, sino de las ideas y su significado  para el Hombre y la mujer, entienden la  máxima expresión de libertad @Oficial_PLH @PLHonduras @PNH_oficial @titoasfura @PNH_oficial LIBRE quiere es la Destrucción de las libertades individuales, la democracia, el estado de derecho  y los LIBERALES NO VAMOS estar de acuerdo con ello. PRIMERO ES HONDURAS @manuelzr @RixiPresidenta @XiomaraCastroZ (PD)

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024