El cambio climático sin control podría reducir el PIB mundial per cápita hasta en un 24 %

Redacción Ciencia- Un escenario en el que el cambio climático siga agravándose sin control podría suponer que, para 2100, se perdiera casi un 24 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial per cápita en comparación con un escenario sin calentamiento adicional. Un hecho que afectaría a todos los países y toda la economía.

Un estudio que publica PLOS prevé también que los países más cálidos y con menores ingresos sufran pérdidas entre un 30 % y un 60 % superiores a la media mundial.

Por el contrario, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París podría generar un beneficio global del 0,25 % en comparación con un escenario en el que las temperaturas siguieran aumentando según sus tendencias históricas.

Los autores del artículo, del laboratorio climaTRACES de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), escriben que hace menos de una década la mayoría de los economistas sostenían que el cambio climático era algo de lo que solo tenían que preocuparse los países más cálidos del sur.

El estudio cuestiona esta suposición y los firmantes, Kamiar Mohaddes y Mehdi Raissi, indican que con una serie de trabajos han demostrado que el cambio climático «reduce los ingresos en todos los países, tanto cálidos como fríos, ricos y pobres».

Además, «afecta a industrias que van desde el transporte hasta la fabricación y el comercio minorista, y no solo a la agricultura y otros sectores comúnmente asociados con la naturaleza».

Los autores subrayan que «ningún país es inmune al impacto del cambio climático si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (…) Es necesario actuar con urgencia para hacer frente al cambio climático y proteger las economías de nuevas pérdidas de ingresos», según resume Plos.

El cambio climático se ha relacionado ampliamente con la disminución de la actividad económica, pero debido a las diferencias metodológicas que implican los modelos climáticos, las estimaciones sobre el porqué y en qué medida varían mucho.

En este caso, los autores investigaron el impacto del aumento continuo de las temperaturas por encima de la norma entre 2015 y 2100 en las pérdidas anuales del PIB per cápita de 174 países.

Para ello, usaron las proyecciones de temperatura futuras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que tienen en cuenta diferentes ritmos de aumento de las temperaturas, grados de variabilidad climática y esfuerzos de mitigación y adaptación.

Después, compararon las proyecciones con dos escenarios de referencia: en el primero el aumento de temperaturas imita las tendencias de 1960-2014, y el segundo es hipotético y sin más calentamiento.

Si las temperaturas aumentan de forma persistente en 0,04 grados al año, con una mitigación o adaptación mínimas, el PIB mundial per cápita podría descender entre un 10 % y un 11 % para 2100.

En el escenario de emisiones más extremo, los investigadores prevén pérdidas de ingresos per cápita del 20-24 % en comparación con un escenario sin calentamiento adicional. EFE/lb