El café hondureño y el trabajo productivo de Bolivia puede abrir nuevas relaciones comerciales, dice presidente Paz

Tegucigalpa – El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que las relaciones comerciales con Honduras pueden abrirse a través del café que produce el país centroamericano.

En esos términos se refirió Paz luego del encuentro que tuvo con su homólogo hondureño Nasry Afura durante la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump y que tuvo lugar el sábado el Miami, Florida.

“Con el Presidente de Honduras Nasry Asfura coincidimos en algo muy simple pero poderoso: La producción une a nuestros pueblos. El café hondureño y el trabajo productivo de Bolivia pueden abrir nuevas relaciones comerciales que beneficien a miles de familias”, expresó Paz mediante su red social X.

Igualmente, la canciller de Honduras, Mireya Agüero remarcó que la política diplomática estará enfocada en la promoción para la inversión, y detalló que con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se tocó el tema de la exportación de camarón, igualmente con el mandatario boliviano, Rodrigo Paz se abordó aprovechar su condición de entrada al Mercosur y el rubro del café. JS