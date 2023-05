El CAF puede ser una opción para Honduras, según presidente del Cohep

Tegucigalpa – El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) es una organización financiera respetable que puede ser una opción para el país, manifestó este jueves el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrin.

“Desde el punto de vista de CAF, creemos que es una institución financiera que puede ser una opción para Honduras”, dijo a periodistas.

Señaló que Honduras tiene que erogar 400 millones de dólares en 10 años para comprar acciones y poder optar a financiamiento en el CAF.

Yibrin detalló que Honduras aportaría en el primer año una cantidad muy pequeña y obtendría opción a un crédito muy grande.

Consultado por la situación actual de la adhesión de Honduras al CAF, Yibrin contestó que el Congreso Nacional debe de abrir la sesión, someter a aprobación y ratificar el acta para que se cumpla ley.

Actualmente, el Congreso Nacional aprobó la adhesión de Honduras al CAF, pero no lo ha ratificado debido a que no posee los votos necesarios y por eso no ha reanudado las sesiones legislativas. AG