El brent sube un 8,52 % y cierra en 92,69 dólares ante la guerra en Oriente Medio

Londres – El precio del barril de brent para entrega en mayo subió este viernes un 8,52 % al cierre del mercado de futuros de Londres y se situó en 92,69 dólares, por los temores de suministro ante la escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó a negociarse a 94,42 dólares a las 17:45 GMT en el ICE londinense, un máximo desde 2022, si bien después moderó su ascenso, aunque se mantuvo en niveles no vistos desde abril de 2024.

El brent se ha disparado casi un 25 % desde el inicio el pasado sábado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta al estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

El petróleo europeo siguió subiendo hoy tras la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de la «rendición incondicional» de Irán, lo que aumentó los temores de un conflicto prolongado que afecte al suministro global de energía.

Por su parte, el ministro de energía de Catar, Saad al-Kaabi, dijo al periódico británico ‘Financial Times’ que la guerra podría obligar a todos los exportadores de gas y petróleo del golfo Pérsico a suspender la producción en cuestión de días, lo que elevaría el precio del barril hasta los 150 dólares.

Según algunos medios, Trump podría descartar ahora que el Departamento del Tesoro intervenga en el mercado de futuros como parte de una estrategia para contener los precios del crudo, cuyo ascenso perjudica sus perspectivas electorales en los comicios legislativos de noviembre en EE.UU.

Aunque el mercado está en general bien abastecido frente a la demanda prevista, los analistas advierten de que el precio del barril podría seguir aumentando a corto plazo por la «prima de riesgo geopolítico» que supone esta guerra, a no ser que haya indicios en los próximos días de una desescalada.

Así, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este viernes que, si bien hay abundante petróleo y los problemas responden a una interrupción «logística temporal» por el bloqueo del estrecho de Ormuz, los precios pueden continuar escalando «en días o semanas» si el conflicto en Oriente Medio continúa. JS