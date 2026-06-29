El brent sube un 1,61 %, hasta los 73,15 dólares, tras nuevos ataques entre EEUU e Irán

Londres – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este lunes un 1,61 %, hasta situarse en los 73,15 dólares en el mercado de futuros de Londres después de que los renovados ataques entre Estados Unidos e Irán devolvieran las dudas a los inversores sobre la robustez del acuerdo de paz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,16 dólares al término de la jornada en el International Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al viernes, cuando finalizó en 71,99 dólares.

El brent inició la semana al alza, tras terminar la anterior en niveles inferiores al inicio del conflicto en Oriente Medio, después de que los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana hicieran patente la fragilidad del memorando de entendimiento firmado entre ambas potencias.

Washington lanzó este sábado una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán tras el ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz; a lo que Irán respondió atacando infraestructura estadounidense en varios países del golfo Pérsico.

Ambas potencias, que se acusaron mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego, acordaron el domingo detener los bombardeos, reunirse esta semana en Catar para proseguir sus negociaciones de paz y mantener el estrecho de Ormuz abierto mientras las conversaciones sigan adelante. JS