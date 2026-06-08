El brent sube un 1,25 %, hasta los 94,25 dólares, ante la tensión en Oriente Medio

Redacción Internacional – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto subió este lunes un 1,25 % en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en los 94,25 dólares, impulsado por la tensión en Oriente Medio, pese a los llamamientos a la contención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se ha encarecido 1,16 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres en comparación con el cierre del viernes, cuando el barril se situó en los 93,09 dólares.

Con este último movimiento, el precio del petróleo acumula una revalorización del 30 % desde el estallido del conflicto en Oriente Medio y un avance de casi el 55 % en lo que va de año.

La sesión comenzó con subidas que, pasadas las 10:00 horas (8:00 GMT), hicieron que el barril alcanzara su máximo intradía en los 98,08 dólares.

Tres horas después, el precio del crudo bajó con fuerza por debajo de los 95 dólares, después de que el Ejército iraní anunciara el fin de las operaciones militares contra Israel.

Desde ese momento, el precio del barril osciló entre los 94 y los 95 dólares hasta el cierre oficial en el ICE.

Minutos antes del anuncio de las fuerzas armadas iraníes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en su red social que ambas naciones buscaban «un alto el fuego inmediato».

«Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo», añadió el mandatario estadounidense, quien concluyó afirmando que «es importante que todo avance con rapidez».

Ayer, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, aprobó un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al aprobar un incremento de 188.000 barriles diarios (bd) para julio.

Este incremento en la producción ocurre mientras continúa el cierre en el estrecho de Ormuz, lo cual dificulta transportar las exportaciones de crudo más allá de la región. JS