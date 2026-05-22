El brent sube un 0,94 % y pasa de 103 dólares ante dudas sobre acuerdo de paz EEUU-Irán

Londres – El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este viernes un 0,94 % y superó los 103 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante las dudas de los inversores sobre los «avances» en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se colocó hoy en 103,54 dólares al final de la jornada de negociación en el jornada en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), lo que supone un avance de 0,96 dólares con respecto al día anterior, cuando acabó en 102,58 dólares.

El brent terminó la semana al alza, pero acumuló pérdidas semanales de más del 7,5 % en unas últimas semanas muy volátiles, donde el precio ha llegado a repuntar hasta más de 112 dólares, por la incertidumbre sobre el posible acuerdo entre Washington y Teherán.

Este mismo viernes, el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que las conversaciones no han llegado a un punto en el que puedan afirmar que «un acuerdo está cerca», pese a las últimas declaraciones por parte de la Casa Blanca que parecían indicar «avances» en el proceso.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada aseguró este viernes en su boletín que los mercados están «hartos» de las informaciones contradictorias que llegan sobre el acuerdo, y «quieren ver resultados concretos ahora y no más mensajes vagos de (el presidente estadounidense, Donald) Trump ni titulares falsos».

A juicio del analista, el único acuerdo que parece posible es uno temporal, «que podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz por un tiempo limitado mientras ambas partes negocian un acuerdo». JS