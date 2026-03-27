El brent sube más del 3 % y supera los 111 dólares por la falta de avances para la paz

Madrid – El petróleo brent para entrega en mayo, que comenzó la sesión de este viernes con leves descensos, se ha girado al alza y después del cierre de las bolsas en Europa subía más del 3 % y el barril superaba los 111 dólares, debido a la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Sobre las 18 horas (17h GMT), después del cierre de los mercados bursátiles en el Viejo Continente, el crudo brent, de referencia en Europa, avanzaba el 3,42 % y el barril se situaba en los 111,7 dólares.

Por su parte, el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sumaba el 4,63 %, hasta los 98,85 dólares por barril.

El petróleo ha escalado de nuevo, por la falta de acercamiento entre las posturas de EE.UU. e Irán para llegar a un alto el fuego y pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, amplió el plazo a la República Islámica hasta el próximo lunes 6 de abril.

Mañana se cumple un mes desde el estallido del conflicto, tiempo en el que el crudo brent se ha encarecido más del 54 % y ha llegado a tocar un máximo en los 119,5 dólares por barril.

El analista de XTB, Manuel Pinto, ha señalado que «esta subida mensual récord refuerza el miedo a que la guerra se prolongue más de lo previsto».

Además, el experto advierte de que este fin de semana «podría ser clave» ya que Teherán considera probable que EE.UU. intente tomar el control de la isla de Jarg, en el Golfo Pérsico, desde donde Irán exporta la mayor parte de su petróleo.

Donald Trump dijo que, «a petición del Gobierno iraní», prolongaba el plazo dado a Irán, otros diez días más, para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

«Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien», añadió Trump.

El presidente dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo rechazó.

Pese a las negociaciones, y según algunos medios, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar en Irán, y todo ello, mientras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan. JS