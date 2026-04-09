El brent sube 1,23% y pasa los 95 dólares ante el plan de diálogo entre Israel y el Líbano

Londres – El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este jueves un 1,23 %, hasta los 95,92 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, entre preocupaciones por la fragilidad del alto el fuego en Oriente Medio y las expectativas de negociaciones entre Israel y el Líbano.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 1,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 94,75 dólares.

El oro negro recuperó terreno este jueves, ante las dudas de los inversores sobre la durabilidad del alto el fuego de dos semanas por las restricciones en el tráfico en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un alza al inicio de la sesión, si bien reaccionó a la baja después de que Israel dijera que comenzaría conversaciones directas entre Israel y el Líbano.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada comentó este jueves que los mercados están a la espera de tener más «claridad» sobre los acontecimientos en Oriente Medio.

«Crecen las dudas sobre si el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán realmente se mantendrá, aunque hay algo de optimismo. Está previsto que comiencen las conversaciones entre oficiales estadounidenses e iraníes en Islamabad, en Pakistán, pero con la actividad militar continuada de Israel en el Líbano, la situación permanece frágil», explicó.

En este sentido, Razaqzada describió dos escenarios clave que podrían darse en los próximos días y semanas.

En el mejor de los casos, con el relajamiento de las tensiones, la reapertura del estrecho de Ormuz y la recuperación de la oferta de crudo en el mercado, el crudo podría empezar a moverse en niveles de 90 dólares.

En el otro lado de la moneda, el peor escenario supondría la ruptura del alto el fuego, que podría llevar a un nuevo repunte de los precios del crudo por encima de los 100 dólares y hasta los 120 dependiendo de la gravedad de la situación. JS