El brent cierra la semana a 112,57 dólares, el precio más alto desde 2022

Londres – El barril de petróleo de brent para entrega en mayo cerró hoy la semana a 112,57 dólares, lo que refleja que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y que supone el precio más alto desde julio de 2022.

Ayer jueves, el brent cerró a 108,01 dólares En un solo día, ha subido 4,56 dólares, equivalente a un 4,22 %.

También el texas -de referencia en América-, que cerró hoy en 99,64 dólares el barril, marcó niveles que no se veían desde el principio de la guerra con Ucrania.

Ayer, el presidente Donald Trump postergó hasta el 6 de abril un eventual ataque contra las instalaciones petroleras iraníes al dar a entender que había negociaciones para un posible fin de la guerra, lo que no ha sido confirmado por parte de Teherán.

En la realidad, el estrecho de Ormuz no da señales de distensión, como lo demostró hoy el hecho, reportado por la organización Marine Traffic en su cuenta de X, de que dos cargueros chinos que se dirigían a Ormuz tuvieron que dar media vuelta por no contar con garantías de paso por parte de Irán (y ello pese a la alianza estratégica entre Irán y China).

En el mapa posteado en la cuenta de Marine Traffic, se ve cómo los dos cargueros, procedentes del norte, se dirigen hacia Ormuz para acceder al océano Índico, cuando dan media vuelta al embocar la entrada del estrecho, supuestamente cargados de crudo.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal arma de represalia de Irán en esta guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, y el presidente estadounidense Donald Trump no está logrando convencer a sus aliados -pese a sus múltiples llamamientos- para que formen una coalición o cualquier tipo de mecanismo que garantice un paso seguro por Ormuz.

Por ese estrecho transita un 20 % del crudo mundial y un porcentaje superior de gas licuado. JS