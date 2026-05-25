El brent cae un 7,15 %, hasta los 96,14 dólares, por el acercamiento entre EEUU e Irán

Madrid – El barril de petróleo brent para entrega en julio bajó este lunes un 7,15 %, hasta situarse en los 96 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, impulsado por los avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó hoy en 96,14 dólares al término de la jornada en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), lo que supone un retroceso de 7,4 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión del viernes, cuando se situó en 103,54 dólares.

Con este fuerte retroceso, el barril marca su nivel más bajo desde el pasado 20 de abril, fecha en la que cotizó a 95,48 dólares.

Pese a este correctivo, el precio del crudo acumula una revalorización del 32,64 % desde el estallido del conflicto en Oriente Medio y un avance del 58 % en lo que va de año.

La sesión estuvo marcada por las diversas informaciones, acaecidas desde el fin de semana, sobre un acercamiento de posturas entre Estados Unidos e Irán hacia un memorando de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que las negociaciones «avanzan favorablemente» tras los contactos del fin de semana para desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque advirtió en su red social Truth Social de que «solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto».

Paralelamente, medios iraníes han confirmado que el jefe negociador de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para participar en las conversaciones.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, matizó que la firma «no es inminente» debido a los «cambios frecuentes» en las posturas de los responsables estadounidenses.

Frente a esto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha asegurado que Trump no aceptará un «mal acuerdo» y atribuyó la lentitud de las negociaciones a los tiempos que requiere el sistema interno iraní para responder.

Todo ello en una jornada en la que se conoció que 32 buques han atravesado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas bajo la autorización de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que eleva a 182 el número de embarcaciones que han cruzado la vía marítima con el permiso de Teherán desde el pasado miércoles. JS