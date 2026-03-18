El brent borra la caída inicial y sube más del 4 % por encima de los 108 dólares

Madrid – El petróleo brent, de referencia en Europa, que en la apertura de este miércoles ha llegado a descender más del 2 %, ha borrado esa caída y al cierre de los mercados europeos sube con fuerza, más del 4 %, hasta cotizar por encima de los 108 dólares por barril.

Al cierre de las plazas europeas, el brent subía el 4,49 %, hasta los 108,06 dólares.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI), que durante casi toda la mañana ha cotizado a la baja, avanzaba a esa hora el 1,5 %, hasta los 97,65 dólares.

En el inicio de la sesión, el crudo brent ha llegado a registrar una caída superior al 2 %, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares.

Los expertos atribuían la corrección del petróleo al hecho de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán anunciara que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

Pese a ello, pasadas las 14:30 GMT el barril ha llegado a rozar los 110 dólares, después de registrar una subida que lo situó en 109,95 dólares.

El precio de la energía se mantiene al alza ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz y los nuevos en la guerra de Irán.

Además el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica para su abastecimiento y no han acudido a su llamamiento para garantizar la seguridad en el paso marítimo.

Esas declaraciones sumadas a los ataques a las instalaciones en el golfo Pérsico han impulsado los precios del petróleo. JS