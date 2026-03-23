El brent baja un 8 % hasta los 103 dólares, ante un posible alto el fuego en Irán

Madrid – El precio de crudo brent bajaba este lunes al cierre de los mercados europeos un 8 %, hasta los 103 dólares por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que pospone cinco días los ataques contra objetivos energéticos iraníes porque mantiene conversaciones con Irán para un posible alto el fuego.

Al cierre europeo, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 8,03 %, hasta los 103,18 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

Pocos minutos después de las 12:00 horas en España (11.00 horas GMT), el brent ha llegado a bajar casi un 17 %, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.

El barril de crudo ha reaccionado así a una declaración de Trump, publicada en su red social Truth Social, en la que asegura que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones «muy positivas y productivas» sobre la resolución total de sus hostilidades en Oriente Medio.

«En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso», ha detallado Trump.

El anuncio hecho por Trump ha provocado un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, ha llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114,43 dólares.

No obstante, después de las declaraciones de Trump, ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que caía el 7,3 %, hasta los 91,09 dólares con el fin de la cotización en los parqués europeos.

Asimismo, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado su cotización con una bajada del 5,6 %, hasta los 56,03 euros por megavatio hora (MWh). JS