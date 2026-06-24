El brent baja un 4,33 %, hasta 73 dólares y se sitúa a niveles previos a la guerra en Irán

Londres – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cayó este miércoles más de un 4 %, hasta situarse en algo más de 73 dólares, para marcar su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió un 4,33 %, hasta llegar a los 73,74 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 77,08 dólares.

El brent continúa en descenso y, tras una sesión a la baja, firmó su precio más bajo desde el pasado 27 de febrero, en la víspera del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posterior escalada regional, cuando se situaba a 72,48 dólares.

Los inversores reaccionaron positivamente a los informes de tránsito provenientes del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con los últimos datos de la plataforma de monitoreo Kpler, se han registrado unos 31 cruces de buques por día desde que Estados Unidos e Irán reabrieron el paso tras meses de bloqueo como parte del memorando de entendimiento firmado por ambas potencias la semana pasada.

En este contexto, la Organización Marítima Internacional (OMI), que anunció ayer la puesta en marcha de un plan para la evacuación de 11.000 marineros varados en Ormuz, dio a conocer hoy unas instrucciones para los buques, a los que se les ha pedido permanecer en su posición actual y esperar indicaciones antes de empezar a navegar.

El bloqueo del estrecho tuvo un impacto directo en el precio del petróleo -que llegó a rozar los 120 dólares el barril- y dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de 20.000 tripulantes de 2.000 barcos. JS