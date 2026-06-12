El brent baja más de un 3 % hasta 87 dólares tras optimismo sobre acuerdo de paz EEUU-Irán

Londres – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes más un 3 %, hasta situarse en algo más de 87 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado aguarda con optimismo la ratificación del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 3,37 % -o 3,05 dólares- hasta los 87,33 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 90,38 dólares.

El brent finalizó la semana a la baja, ante el optimismo predominante en los inversores por las noticias favorables que llegaban de Oriente Medio en las últimas horas.

Este viernes, poco después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijese que el «memorando de entendimiento» con Estados Unidos «nunca había estado tan cerca» de alcanzarse, el primer ministro de Pakistán -país mediador-, Shehbaz Sharif, anunció que se había logrado un «texto definitivo y consensuado» para un acuerdo de paz entre ambas potencias.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la información esta tarde y dijo que el acuerdo cumple con los «objetivos principales» del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra y que confiaba que éste podría ratificarse «en los próximos días».

Si bien se desconoce el contenido del acuerdo, se espera que conduzca tanto a la reapertura del estrecho de Ormuz como al «desmantelamiento» del programa nuclear iraní, a cambio de recibir un alivio en las sanciones impuestas al país, que le permitirían reintegrarse a la economía mundial, adelantó este alto cargo.

El primero es el punto más crítico para el mercado petrolero, pues por el estrecho de Ormuz transita habitualmente el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global. Con el estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, el paso quedó bloqueado e impactó directamente en el precio del ‘oro negro’, que ha llegado a rozar los 120 dólares.

El analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada comentó este viernes en su boletín que, aunque finalmente se alcance un acuerdo, que previsiblemente conllevaría el desplome del precio del petróleo, las consecuencias económicas de las recientes interrupciones de suministro podrían persistir.

«Los mercados energéticos han sufrido un impacto significativo en las últimas semanas. A menos que el flujo de petróleo se normalice rápidamente a través del Golfo, las presiones inflacionarias podrían mantenerse elevadas hasta finales de verano», advirtió el analista. JS