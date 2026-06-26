El brent baja más de 4 %, por debajo de 72 dólares, un nivel inferior a la guerra de Irán

Londres – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes más de un 4 %, hasta situarse ligeramente por debajo de los 72 dólares, niveles inferiores al inicio del conflicto en Oriente Medio, ante el aumento de tráfico en el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó los 71,99 dólares al cierre de la jornada en el mercado de futuros de Londres, un fuerte descenso del 4,34 % -o 3,27 dólares- con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 75,26 dólares.

El brent cerró la semana a la baja, tras un importante repunte en la sesión anterior, situándose en niveles inferiores a los que tenía antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posterior escalada regional. El 27 de febrero, en la víspera del estallido del conflicto, el crudo se situaba a 72,48 dólares.

Los inversores recuperaron el optimismo ante los últimos datos de tráfico procedentes de Ormuz, que mitigaron las preocupaciones sobre interrupciones de suministro que afloraron tras el ataque de este jueves al buque de carga Ever Lovely, de bandera de Singapur, frente a las costas de Omán, al sur del estrecho.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó este viernes que, en los últimos tres días y medio, al menos 2.500 marineros en 115 buques habían logrado salir de Ormuz de manera segura, bajo su plan de evacuación coordinado con los países ribereños del golfo Pérsico, como Irán y Omán, así como Estados Unidos.

Según los últimos datos proporcionados esta tarde por el organismo marítimo de Naciones Unidas, a lo largo de hoy, al menos otros 15 buques han atravesado el paso marítimo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a Irán de haber llevado a cabo el ataque al buque Ever Lovely, que no dejó víctimas aunque sí daños en el puente de mando del carguero, y lo tildó de una «violación insensata» por parte de Teherán al acuerdo de alto el fuego.

También ejerció presión a la baja sobre el precio del ‘oro negro’ el anuncio de un acuerdo marco de paz entre Israel y el Líbano mediado por los Estados Unidos. EFE

El analista sénior de mercado de XS.com Antonio di Giacomo dijo hoy en un comentario remitido a EFE que el petróleo atraviesa actualmente una «fase de corrección» impulsada por la mejora de las condiciones de suministro y el optimismo sobre una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán.

«Aunque persisten algunos riesgos geopolíticos en Oriente Medio, el mercado parece estar otorgando mayor peso a la recuperación de los flujos comerciales y a la posibilidad de una oferta más abundante», agregó Di Giacomo. JS