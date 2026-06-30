El brent baja de los 73 dólares pendiente de las negociaciones entre EEUU e Irán

Londres – El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó un leve 0,31 %, hasta los 72,92 dólares, al término de la sesión de este martes en el mercado de futuros de Londres, mientras los inversores seguían pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,23 dólares al término de la jornada en el International Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, correspondiente al lunes, cuando finalizó en 73,15 dólares.

El brent se mantuvo alrededor de los 73 dólares, niveles previos al inicio del conflicto en Oriente Medio, pero cierra el mes de junio con una caída superior al 23 %, cifras que no se veían desde el descenso récord de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia de la covid-19.

En la primera sesión de junio, el brent cerró rozando los 95 dólares por barril.

Negociadores estadounidenses e iraníes han viajado este martes a Catar, país mediador, pero se ha descartado que vaya a haber una reunión de alto nivel y directa entre Washington y Teherán tras la última escalada de ataques del pasado fin de semana.

El jefe de estrategia de mercados financieros en Exness, Wael Makarem, dijo en un análisis remitido a EFE que los precios del petróleo se mantuvieron estables mientras los operadores «evaluaban las perspectivas de una reanudación del diálogo diplomático entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que monitoreaban el frágil alto el fuego vigente». JS