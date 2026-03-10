El brent baja de la barrera de los 90 dólares ante las señales de desescalada en Irán

Londres – El petróleo brent ha bajado sin cesar durante la jornada del martes y hacia las 15:00 GMT caía por debajo de la barrera psicológica de los 90 dólares, ante las señales de desescalada en la guerra de Irán tras el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su final está cerca.

A las 15.26 GMT, el precio del brent se situaba en los 87,46 dólares el barril para entrega en mayo, una caída del 11,46 % con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando cerró en 98,96 dólares.

Ayer, lunes, el petróleo europeo registró su mayor ascenso intradiario con una subida del 29 %, hasta ponerse en 119,50 dólares, su precio más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

El analista Fawad Razaqzada, de la firma Forex.com, destaca que esta bajada dramática del crudo no debe atribuirse solo a las palabras de Trump, sino al anuncio de los países del G7 de que estudian liberar las reservas de petróleo para estabilizar los precios.

Razaqzada apunta, sin embargo, que la liberación de reservas solo puede suponer un alivio momentáneo mientras se mantenga el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, que tiene paralizada la producción en los países petroleros de la región de Oriente Medio, pues no pueden dar salida a sus partidas.

Al respecto, el director ejecutivo de la petrolera estatal saudí Aramco, la mayor del mundo, Amin Nasser, dijo que su compañía puede tener listo en cuestión de días el puerto de Yanbu, en la costa occidental saudí (en el mar Rojo), y eso le permitirá sortear el estrecho de Ormuz y exportar 5 millones de barriles diarios atravesando en su lugar el Canal de Suez. JS