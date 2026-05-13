El brent baja casi un 2 %, hasta 105,63 dólares, pendiente de Irán y la reunión Trump-Xi

Londres – El barril de petróleo brent para entrega en julio bajó este miércoles casi un 2 %, hasta los 105,63 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente de las negociaciones de paz en Oriente Medio y de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 1,99 %, o 2,14 dólares, al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, y acabó hoy en 107,77 dólares.

El brent rompió su tendencia alcista tras dos días consecutivos de ganancias, después de una sesión volátil en la que el mercado sopesó la situación de estancamiento en el estrecho de Ormuz tras más de dos meses de bloqueo y sin perspectivas de un acuerdo inmediato de paz entre Washington y Teherán, junto con las expectativas de déficit de suministro a nivel global.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió este miércoles que la demanda de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, hasta los 104 millones de barriles diarios debido al impacto económico de la guerra y la situación en el estrecho de Ormuz.

Pese al descenso de hoy, el analista de mercado Fawad Razaqzada de StoneX comentó en su boletín que las perspectivas del crudo a corto plazo siguen apuntando al alza.

«Mientras persista la interrupción en el estrecho de Ormuz, el mercado seguirá siendo extremadamente sensible a cualquier escalada adicional. La preocupación por el suministro físico va en aumento, lo que repercute directamente en los precios», escribió.

Además, apuntó a que los inversores están pendientes de la reunión prevista entre Trump y Xi esta semana en China, y a la espera de conocer si el mandatario de Pekín podría presentar una posible propuesta para poner fin a la guerra en Oriente Medio. JS