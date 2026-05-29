El brent baja 1,77 % hasta los 92,05 dólares a la espera de un acuerdo entre EEUU e Irán

Londres – El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en julio cayó este viernes un 1,77 %, hasta situarse en los 92,05 dólares a la espera de que se concrete un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra y desbloquee el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,66 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con respecto al cierre del día anterior, cuando terminó en 93,71 dólares.

El brent cerró la semana en descenso, y se sitúa un 11 % más bajo en comparación al pasado viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una «decisión final» sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica «debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica» y que el estrecho de Ormuz «debe abrirse de inmediato, sin peaje».

Este último punto es el que más preocupa al mercado petrolero, pues el estrecho, por el que transita habitualmente un 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, permanece bloqueado desde el estallido del conflicto, el pasado 28 de febrero, y es causa directa del repunte de los precios del petróleo.

Según filtraciones de prensa, el acuerdo permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero, y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

Asimismo, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados. JS