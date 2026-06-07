El brasileño Wesley se perderá el Mundial por una lesión y es sustituido por Éderson

São Paulo (Brasil)- Wesley, lateral derecho titular de la selección brasileña, se perderá el Mundial por una lesión y será sustituido por el centrocampista Éderson, anunció este domingo la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El lateral se sometió este domingo a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo, que sufrió en el amistoso contra Egipto disputado el sábado en Cleveland, Estados Unidos.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por convocar en su lugar al centrocampista defensivo Éderson, jugador de 26 años del Atalanta italiano, que se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir del lunes.

Para el puesto de lateral derecho, Brasil cuenta con Danilo y con la opción de usar como reserva al defensa central Ibáñez, que también juega en esa posición. EFE/ir