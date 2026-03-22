El Borussia Dortmund se separa «de mutuo acuerdo» de su director deportivo

Berlín – El Borussia Dortmund (BVB) se ha separado de mutuo acuerdo de su director deportivo, Sebastian Kehl, al considerar que es el momento adecuado para cambios, informó el BVB en un comunicado.

El director general para asuntos deportivos del Borussia, Lars Ricken, explicó que, «en una conversación muy abierta», Kehl, el portavoz de la directiva del club, Carsten Cramer, y él mismo llegaron «a la convicción común de que el verano es el momento adecuado para cambios».

«Para que ambas partes puedan prepararse, acordamos de mutuo acuerdo una finalización inmediata de la actividad de Sebastian», agregó Ricken.

La noticia llega por sorpresa porque, durante el mandato de Kehl, el Borussia se clasificó de manera constante para la Liga de Campeones y en 2024 incluso alcanzó la final de la máxima competición europea y, actualmente, el equipo entrenado por Niko Kovac es segundo en la clasificación de la Bundesliga alemana. Además, la víspera venció 3-2 al Hamburgo.

Kehl, que vistió durante 13 años la camiseta negro y amarilla, con la que ganó tres títulos de la Bundesliga y el primer doblete en la historia del club (liga y copa) en 2012, fue durante cuatro años jefe del departamento de jugadores profesionales del BVB, periodo en el que el club ganó la Copa de Alemania (DFB-Pokal) en 2021.

En el verano de 2022 asumió el cargo de director deportivo.

Kehl afirmó en el comunicado que el Borussia Dortmund le ha ha acompañado la mitad de su vida y siente una enorme conexión con este gran club. «Aun así, hemos llegado juntos a la sensación de que ha llegado el momento de tomar nuevos caminos, tanto para el BVB como para mí», apuntó.

«El trabajo aquí está hecho; le deseo al club lo mejor en su nueva etapa y el mayor de los éxitos», añadió. EFE