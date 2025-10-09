El ‘boom’ de Bad Bunny y la cultura latina no es un fenómeno aislado, advierten expertos

Washington – El ‘boom’ de Bad Bunny, uno de los artistas más escuchados del mundo, no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una apertura a la cultura latina y al idioma español que van más allá de lo comercial y refleja una postura diferente del clima político en EE.UU., afirman expertos.

«Ha sido interesante ver a personas que no hablan español, disfrutar y emocionarse en sus conciertos en Puerto Rico», advirtió la periodista Sabrina Rodríguez en un panel que exploró cómo los latinos están marcando el ritmo de los mercados.

El enorme éxito del cantante puertorriqueño, reconocido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, es la culminación de décadas de una evolución cultural de la que también forman parte artistas como Shakira, Gloria Estefan y más recientemente Karol G y Rauw Alejandro.

«Donde quieran que estén, los latinos quieren oír música con la que se identifiquen, y los mercados han tomado nota de eso, lo que ha llevado a que esa autenticidad rebase los límites del lenguaje», agregó Rodríguez, reportera de Política y Demográficas para The Washington Post.

Benito Antonio Martínez Ocasio ha cimentado con su álbum más reciente, ‘Debí tirar más fotos’, una carrera que en los últimos años se ha acercado a las raíces de los sonidos y la cultura puertorriqueña que ha resonado entre el público global.

Miles de personas viajaron a Puerto Rico este verano para los 31 shows de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’, lo que significó una inyección a la economía boricua y demostró lo mucho que se puede hacer a través de las alianzas, insistió el investigador y profesor de la universidad de Yale, Albert Laguna.

En su curso ‘Bad Bunny: Estética musical y política’, Laguna estudia cómo Bad Bunny expone «la complejidad de la historia latina y puertorriqueña a través de la música».

El éxito de su clase -actualmente con lista de espera- demuestra la avidez por conocer más sobre este fenómeno, sobre todo entre personas que no hablan español.

«La influencia de la música latina siempre ha estado ahí, pero ahora se ve con más fuerza», dijo.

Sin embargo, la popularidad del boricua no está exenta de polémica. Su próxima actuación en el descanso del Superbowl ha provocado un fuerte rechazo entre círculos conservadores y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que critican que el espectáculo sea en un idioma diferente al inglés.

Para Rodríguez, el clima político actual «no necesariamente refleja lo que está pasando en los mercados» ni en la diversidad de la demanda del público estadounidense y global.

«Hay una apertura al idioma español. Ya en EE.UU., no esperas que toda la música sea en inglés. También se ve una creciente demanda por clases de salsa, de español. Eso demuestra la influencia positiva de esta tendencia, que va más allá de Bad Bunny», resaltó. EFE