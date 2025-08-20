El Bodo/Glimt goleó al Sturm Graz (5-0); resto de los choques se resolverán en la vuelta

Redacción deportes – Fenerbahçe y Benfica dejaron todo abierto tras empatar este miércoles sin goles en el partido de ida de la última ronda de clasificación de la Liga de Campeones de fútbol y se jugarán en el Estadio da Luz (Portugal) el billete que da acceso a disputar la próxima Champions, en una jornada en el que todo fueron empates salvo la clara goleada (5-0) del Bodo/Glimt noruego al Sturm Graz austriaco.

En los primeros 45 minutos, se conservó el resultado inicial en un duelo que estuvo escaso de ocasiones y en el que el club lisboeta remató cinco veces a portería, sin premio, frente a las tres del conjunto local, dirigido por el técnico portugués José Mourinho.

En la segunda mitad, el mediocentro portugués Florentino cometió un grave error tras cortar una contra del delantero brasileño Anderson Talisca, y dejó al Benfica con un jugador menos, tras ver la segunda amarilla en el minuto 71.

Las águilas, que han jugado las últimas quince temporadas de la Liga de Campeones, resistieron con un hombre menos durante 19 minutos las embestidas del Fenerbahçe y lograron conservar el empate en el marcador, que les da esperanzas para el partido de vuelta, tras el tanto anulado por fuera de juego del exsevillista Youssef En-Nesyri.

En Basilea, el mediocentro y capitán del equipo suizo, Xherdan Shaqiri, no desaprovechó el penalti cometido por el defensa mexicano del Copenhague, Rodrigo Huescas y adelantó al equipo local en el 14′.

El conjunto danés no se rindió y logró empatar el partido con el gol del brasileño Gabriel Pereira, que estrenó su cuenta goleadora en competiciones europeas está temporada y pudo haberlo ganado, pero el VAR anuló el tanto de Andreas Cornelius por fuera de juego.

Aun así, la gloria la buscó el Bodo/Glimt de Noruega, que aspira a superar esta ronda por primera vez en su historia. El equipo noruego salió como un vendaval y en apenas veinticinco minutos firmó tres tantos: Kasper Hogh abrió el marcador en el 7′, Odin Luras Bjortuft amplió la ventaja en el 10′ y Ulrik Saltnes puso el tercero en el 25′.

En la segunda parte, Hakon Evjen marcó el cuarto y William Boving el definitivo, en el que es el segundo partido en la historia de la Champions en el que el Bodo/Glimt anota cinco goles: la otra fue al Žalgiris (5-0) en la tercera fase de clasificación de esta competición en 2022.

– Resultados de los partidos de ida de la ronda de clasificación final:

Martes 19 de agosto:

Estrella Roja (SRB), 1 – Pafos (CYP), 2

Ferencvaros (HUN), 1 – Qarabag (AZE), 3

Rangers (SCO), 1 – Club Brujas (BEL), 3

Miércoles 20 de agosto:

21:00. Basilea (SUI), 1 – Copenhague (DEN), 1

21:00. Bodo/Glimt (NOR), 5 – Sturm Graz (AUT), 0

21:00. Celtic (SCO), 0 – Kairat Almaty (KAZ), 0

21:00. Fenerbahçe, (TUR) 0 – Benfica (POR), 0. EFE