El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta al comercio de la UE

Fráncfort ,Alemania– El bloqueo del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, debido a la guerra en Irán, afecta indirectamente al comercio de la Unión Europea (UE) a través de las subidas de los precios del petróleo y los problemas de las cadenas de suministro, además de la falta de petróleo, gas y otras materias básicas.

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) y Econpol Europe publicaron este jueves un análisis en el que dicen que las importaciones de Irán y países vecinos de Europa, a través del estrecho de Ormuz, son pequeñas, del 2 % en relación con las importaciones totales.

La situación es diferente en las entregas de petróleo y gas, que representan un 6,2 y un 8,7 % respectivamente.

También hay efectos indirectos a través de la cadenas de suministro, dijo la directora de Centro de Economía Internacional del Ifo, Lisandra Flach.

«Un bloqueo del estrecho de Ormuz podría restringir severamente las exportaciones de petróleo de los países del Golfo hacia el oeste del estrecho», según Flach.

Aunque los efectos directos no son sustanciales, los efectos indirectos de la subida de los precios del petróleo y de los problemas en las cadenas de suministro suponen un «riesgo mayor para Europa», considera Flach. EFE/lb