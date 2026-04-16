El beneficio neto de Netflix crece un 82.7 % en el primer trimestre de 2026

Los Ángeles (EEUU) – El coloso del entretenimiento Netflix informó este jueves que su beneficio neto aumentó un 82.7 % en el primer trimestre del año, hasta 5,283 millones de dólares, impulsado por la nueva oferta de pódcast de video y por una subida de suscriptores ligeramente superior a la prevista.

La empresa aumentó los ingresos en el primer trimestre de 2026 un 16 % interanual a 12,250 millones de dólares, unos resultados que se producen en el contexto de la retirada de la puja por la adquisición de Warner Bros. Discovery frente a su principal rival, Paramount.

El beneficio operativo en el primer trimestre fue de 3,957 millones de dólares, un 18.2 % más que el año anterior, por encima de las previsiones «debido a unos ingresos superiores a los previstos», indicó la plataforma de contenidos en línea en un comunicado.

Netflix atribuyó el incremento a los recientes cambios en los precios de las suscripciones y la mejora de los ingresos publicitarios, que «siguen encaminados a alcanzar los 3,000 millones de dólares en 2026, el doble que el año anterior», indicó.

«El negocio del entretenimiento sigue siendo extraordinariamente dinámico y competitivo. Estamos en una posición sólida y estamos trabajando arduamente para aprovechar nuestras ventajas», agregó Netflix.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé unos ingresos de 12,574 millones de dólares, un aumento del 13.5 %, unos beneficios netos de 3,327 millones de dólares, así como obtener la mayor tasa de crecimiento interanual de la amortización de contenido.

Los resultados del primer trimestre del año no han cambiado las previsiones para el año fiscal 2026, en el que la empresa estima unos ingresos de entre 50,700 y 51,700 millones de dólares para 2026, lo que representa un crecimiento del 12 % al 14 %. EFE