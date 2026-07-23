El barril de brent sube el 7 % y se mantiene por encima de los 100 dólares

Madrid – El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se mantenía por encima de los 100 dólares tras el cierre de los mercados bursátiles en Europa, al avanzar el 7 %, por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

A las 18:30 horas (16.30 GMT) el crudo brent, petróleo de referencia en Europa subía el 7 % y se movía en el entorno de los 100,6 dólares por barril, un nivel que no se veía desde finales del mes de mayo, aunque ha llegado a tocar un máximo intradía en 101,2 dólares.

A falta de un día para que termine la semana, el crudo brent se dispara más del 32 % acumulado.

El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) de referencia en EEUU, por su parte, sumaba el 6,4 % a esa hora y se movía sobre los 92,4 dólares por barril.

El fuerte repunte del precio del crudo en esta sesión se ha producido después de que militantes hutíes respaldados por Teherán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que ha abierto un nuevo punto de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques de Arabia Saudí y ha amenazado Teherán y a los rebeldes del Yemen con un «severo castigo militar». JS