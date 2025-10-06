El Barcelona vuelve al trabajo con una sesión de recuperación sin los internacionales

Sant Joan Despí (Barcelona).– Tras perder contra el Sevilla (4-1) en la octava jornada de LaLiga EA Sports y encadenar el segundo tropiezo del curso, el Barcelona ha regresado este lunes a los entrenamientos con una sesión de recuperación condicionada por la ausencia de los jugadores internacionales.

Según las imágenes facilitadas por el club, los futbolistas que se han ejercitado en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper han sido los defensas Alejandro Balde, Eric Garcia, Gerard Martín y Ronald Araujo, y los centrocampistas Marc Casadó y Marc Bernal.

Asimismo, el centrocampista Fermín López y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’ continúan con sus respectivos procesos de recuperación y también han trabajado en las instalaciones de Sant Joan Despí.

El próximo compromiso del Barcelona será el sábado 18 de octubre, en LaLiga frente al Girona, y posteriormente recibirá el martes 21 al Olympiacos griego en la Liga de Campeones y visitará al Real Madrid en el campeonato doméstico el domingo 26. EFE/ir