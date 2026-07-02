El Barcelona vuelve a la regla 1:1 y podrá operar con normalidad en el mercado

Barcelona – El Barcelona se encuentra dentro de la regla 1:1 del juego limpio financiero de LaLiga, lo que implica que este verano podrá operar con normalidad en el mercado de fichajes, según han confirmado este jueves a EFE fuentes del club azulgrana, aunque ninguna de las partes lo ha anunciado aún oficialmente.

Este cambio supone que el Barcelona podrá gastar en la plantilla cada euro que genere o libere, algo que no sucedía desde la temporada 2019-20.

Para llegar a este punto, el club azulgrana ha reducido el gasto de la masa salarial en las últimas temporadas, siendo las salidas de los delanteros Robert Lewandowski y Ansu Fati, o la renovación a la baja del defensa Andreas Christensen los ejemplos más recientes; y ha incrementado los ingresos mediante los acuerdos de patrocinio y el reciente regreso al Spotify Camp Nou, entre otras iniciativas.

El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, preguntado este jueves por si el Barça respeta la conocida como regla 1:1, que establece que un club se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial, dijo cree que sí, aunque deslizó que «ellos (el Barcelona) sabrán».

Además, recordó que en esta materia el coste del nuevo jugador «se amortiza los años que está contratado», por lo que «si tú pagas 100 millones» y el seleccionado «está cinco años, cuenta 20».

Por su parte, el presidente reelecto del FC Barcelona, Joan Laporta, señaló el miércoles, durante el acto de toma de posesión del cargo, que el club catalán está «en disposición de afrontar cualquier operación siempre que entre dentro de la lógica económica».

Operar en la norma 1:1 facilitará la labor del director deportivo Anderson de Souza ‘Deco’, que tiene como objetivo prioritario la contratación de un delantero para suplir la marcha de Lewandowski, con el rojiblanco Julián Álvarez como opción favorita. EFE (AD)