El Barcelona-PSG se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Barcelona – El Barcelona ha confirmado este viernes, a través de un comunicado, que el partido del próximo 1 de octubre contra el Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El recinto ubicado en Montjuïc, con un aforo cercano a los 50,000 espectadores, ya fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25).

La UEFA ya publicó este jueves en su página web que el encuentro entre el Barça y el vigente campeón de Europa se disputaría en el Lluís Companys, una decisión que el club ha anunciado pocas horas después en un comunicado en el que insiste en que «continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas».

Asimismo, el Barcelona agradece a sus socios y aficionados «su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou».

El Barça reservó el estadio hasta febrero

Hace unas semanas, la entidad cerró un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el estadio de Montjuïc hasta febrero en caso de que el campo del barrio de Les Corts no estuviera operativo.

Sin embargo, el recinto el Lluís Companys no estuvo disponible para los dos primeros partidos como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actuó el cantante Post Malone y el césped no estaba en condiciones para acoger los duelos ante el Valencia y el Getafe.

De esta manera, contra el conjunto che el Barça jugó en el Estadio Johan Cruyff, con un aforo de 6,000 espectadores, que también albergará el duelo de este domingo frente al equipo que dirige José Bordalás.

La entidad azulgrana todavía no ha comunicado donde se jugará el Barcelona-Real Sociedad de la séptima jornada de LaLiga que se disputará el 28 de septiembre (21:00 horas).

Esa misma noche (22:00 horas) se celebrará en la Avenida María Cristina, una zona cercana al Lluís Companys, el Piromusical de las Fiestas de la Mercè de Barcelona.

En este sentido, el ayuntamiento de la ciudad entregó recientemente un informe de la Guardia Urbana que recomendaba avanzar el partido contra la Real debido a su coincidencia con este acto festivo.

Preferencia de compra para los abonados de Montjuïc

Para el encuentro contra el PSG, los socios titulares del pase del Estadio Olímpico de las temporadas 2023-24 y 2024-25 gozarán de una preferencia de compra de 24 horas.

Pasado ese plazo, el club abrirá la venta para el resto de socios que tuvieron el pase de Montjuïc en algún momento de las dos últimas temporadas.

El Barcelona comunicará próximamente las fechas concretas en que se iniciará el proceso de venta de entradas, tanto para socios como para el público general.

Los precios que se aplicarán para el partido contra el conjunto que dirige Luis Enrique, destinados a los socios titulares del abono del Estadio Olímpico en las temporadas 2023-24 y 2024-25, oscilarán, según el club, entre los 11 y los 37 euros en función de la zona del estadio. EFE