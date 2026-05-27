El Barcelona ficha al delantero inglés Anthony Gordon (Newcastle)

Barcelona – El Barcelona se ha hecho con los servicios del delantero internacional inglés Anthony Gordon, del Newcastle United, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El internacional se convierte así en el primer fichaje del Barça de Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Anderson de Souza ‘Deco’, acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.

Gordon, de 25 años, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

No han trascendido las cifras del traspaso, que podría situarse en torno a los 70 millones de euros más una cantidad en variable, ni tampoco la duración de contrato.

Se espera que el jugador viaje en los próximos días a Barcelona para cerrar la operación y someterse a la pertinente revisión médica antes de integrarse a la convocatoria de la selección inglesa.

La operación se activó hace unos días, pero se ha concretado en tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y del Liverpool.

Tras aterrizar el pasado martes en Barcelona procedente de Inglaterra, Deco reconoció que el Barcelona trabaja en «traer algunos jugadores» y todo apuntaba a que el objetivo sería el brasileño del Chelsea Joao Pedro para apuntalar la posición de nueve, tras el adiós del delantero centro polaco Robert Lewandowski.

Sin embargo, el director deportivo azulgrana aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la selección de su país.

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó.

Gordon, que tiene contrato hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de Campeones y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

El acuerdo con el jugador se había cerrado a primera hora de este miércoles y faltaba el acuerdo con el Newcastle, especialmente el visto bueno de los propietarios saudíes de la entidad: el fondo soberano de inversión, presidido por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, que adquirió el club en octubre de 2021, algo que se ha producido a última hora.

La llegada de Gordon no sería la única que se producirá en la parcela ofensiva azulgrana, ya que la directiva trabaja para firmar a un delantero centro. Los nombres que se barajan son el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y el brasileño Joao Pedro (Chelsea). JS